Путешествия Гулливера
– Оказывается, то, что когда-то написал Свифт, - это не сказка и не вымысел. Лилипутия существует и в наше время!
Лемюэль Гулливер, ищущий славы и сенсационного материала писатель, отправляется в Бермудский треугольник, одно из самых таинственных мест планеты. Оттуда шторм уносит его в неизвестном направлении к острову, населенному крошечным народом. Благодаря новым, столь необычным знакомым Гулливер вырвется из своего тесного мирка в большой мир и совершенно неожиданно для себя станет героем.
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