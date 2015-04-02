Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Путешествия Гулливера - интервью с джеком блэком
Киноафиша Трейлеры Путешествия Гулливера. Интервью с джеком блэком

Путешествия Гулливера. Интервью с джеком блэком

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 10 декабря 2010
Путешествия Гулливера – Оказывается, то, что когда-то написал Свифт, - это не сказка и не вымысел. Лилипутия существует и в наше время! Лемюэль Гулливер, ищущий славы и сенсационного материала писатель, отправляется в Бермудский треугольник, одно из самых таинственных мест планеты. Оттуда шторм уносит его в неизвестном направлении к острову, населенному крошечным народом. Благодаря новым, столь необычным знакомым Гулливер вырвется из своего тесного мирка в большой мир и совершенно неожиданно для себя станет героем.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
DutchLady 2 апреля 2015, 12:51
Говорят, нельзя говорить про фильм "тупой", это обижает людей, которым он понравился. Значит, скажу просто: МНЕ НЕ ПОНРАВИЛСЯ, а также всем людям, которые были сегодня на сеансе (отзывы после фильма были недвусмысленные). Нет смысла даже разбирать его недостатки: фильм состоит только из недостатков. Иногда на форуме про такие фильмы пишут: нечего критиковать фильмы для детей, типа просто фильм рассчитан на другую аудиторию, нечего в 30 лет на такое ходить. Так вот, родители! не водите своих детей на этот фильм, он пустой, шутки пошлые, чего стоит писающий на лиллипутский дворец Гулливер - противно смотреть, когда моча фонтаном обливает всех. Вряд ли детям в новогодние каникулы стоит такое смотреть. Лучше пересмотреть дома Белоснежку или Ледниковый период-1
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Поглядела "Гулливера" в 3Д.....Через 10 минут стала бороться со сном....Ваще тупость какая-то, хотя, детям, может, и понравится.......Но как-то восторгов в зале не услышала. За весь фильм было пару стоящих приколов и усе.........Не ходите, зря потраченное время и деньги.

5 из 10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
катямуромец 2 апреля 2015, 12:51
прочитала отзывы и решила- сама не пойду и детей не поведу
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Гарфилд 2 апреля 2015, 12:51
Сходили на этот фильм. Я со скуки чуть не уснула! Просто сценарий настолько заезженный, что уже в начале фильма понятно как там будет дальше: сначала главный герой лошара, потом ему выпадает шанс, он все лажает, потом финальная битва и в конце главный герой в шоколаде... Но тем, кто еще не видел фильмы с таким сценарием будет, наверно, интересно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kinetic 2 апреля 2015, 12:51
Начало фильма (я не говорю о титрах, они отличные) – это просто издевательство. Показать настолько необаятельного и неадекватного человека, когда ожидаешь все-таки красивой костюмированной истории, - это настоящее свинство. Спасала только адекватность этой девушки, редактора путешествий, – от такой сложно ожидать несуразностей и нелепостей. Ну, доверилась она этому Гулливеру, значит, так было надо))) Потом отпустило, конечно. И в стране лилипутов побывали, и даже чуть-чуть великанов (девочка там супер). И картинка ожидаемая появилась, и герой проявил себя в полной мере. Не выдающаяся, но вполне смотрибельная экранизация по мотивам классики. Смотреть можно,
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
makkoy 2 апреля 2015, 12:51
Смотрел «Путешествия Гулливера», там как будто специально допущена туча каких-то нестыковок и условностей. Во-первых, герой – ну как на такого можно вообще было делать ставку. И вся эта редакционная история. Ну как редактор отдела путешествий не могла просечь такой плагиат? Дальше – шутки. «Это, наверное, сон. Вот сейчас закрою глаза, а когда открою – окажусь дома»… Может, это есть даже в оригинале, но на экране смотрится избито и ни к чему. И так ясно, что парень облажался. Так пусть бы радовался сначала, что выжил – все-таки в воронку угодил. Но то, что происходило дальше в стране лилипутов и великанов – ОК, принимается. Смотрите, не пожалеете…
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Это история о том, как разносчик почты в издательстве получает задание сделать репортаж о Бермудском треугольнике и отправляется туда в путешествие. Попадает в шторм и оказывается… в стране лилипутов. Главного героя зовут Гулливер. Не ручаюсь за точность передачи классического сюжета, но дальше все миленько получилось. Мне понравилось – веселая комедия, неуклюжий герой, вся эта лилипутская возня с канатами и стрельбой, как в детство попадаешь. Испытала жуткий стыд, что кроме общей сюжетной линии вообще не помню ничего из сказки (то есть романа). Надо срочно перечитать))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.2 Путешествия Гулливера
Путешествия Гулливера комедия, 2010, США
Мой папа - медведь - трейлер 02:17
Мой папа - медведь  трейлер
Пункт назначения: Высотка 613 - дублированный трейлер 01:01
Пункт назначения: Высотка 613  дублированный трейлер
Улыбка. Новый кошмар - дублированный трейлер 01:27
Улыбка. Новый кошмар  дублированный трейлер
Буратино - основной трейлер 01:44
Буратино  основной трейлер
Иллюзия обмана 3 - дублированный трейлер 02:24
Иллюзия обмана 3  дублированный трейлер
Семейное счастье - трейлер 01:42
Семейное счастье  трейлер
Чебурашка 2 - трейлер 01:13
Чебурашка 2  трейлер
Вниз - трейлер 01:40
Вниз  трейлер
Эдем - дублированный трейлер 02:11
Эдем  дублированный трейлер
Девушка Миллера - trailer 02:22
Девушка Миллера  trailer
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше