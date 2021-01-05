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Киноафиша Сериалы Необыкновенный плейлист Зои Сезоны Сезон 2 Серия 7

Необыкновенный плейлист Зои 2020 7 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Необыкновенный плейлист Зои»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 5 января 2021
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 12 января 2021
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 19 января 2021
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 26 января 2021
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 2 февраля 2021
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 9 февраля 2021
Эпизод 7
Сезон 2 / Серия 7 28 марта 2021
Эпизод 8
Сезон 2 / Серия 8 4 апреля 2021
Эпизод 9
Сезон 2 / Серия 9 11 апреля 2021
Эпизод 10
Сезон 2 / Серия 10 18 апреля 2021
Эпизод 11
Сезон 2 / Серия 11 2 мая 2021
Эпизод 12
Сезон 2 / Серия 12 9 мая 2021
Эпизод 13
Сезон 2 / Серия 13 16 мая 2021
О чем cерия

Во 2 сезоне 7 серии сериала «Необыкновенный плейлист Зои» Лейф изо всех сил мешает главной героине восстановить свои потерянные воспоминания о Митче. Но к чему приведут эти усилия? Параллельно Мо и Макс готовятся к открытию нового ресторана.

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