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Киноафиша Сериалы Знахарь Сезоны Сезон 1 Серия 5

Знахарь 2019 5 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Знахарь»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 23 сентября 2019
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 23 сентября 2019
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 24 сентября 2019
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 24 сентября 2019
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 25 сентября 2019
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 25 сентября 2019
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 26 сентября 2019
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 26 сентября 2019
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 30 сентября 2019
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 30 сентября 2019
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 1 октября 2019
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 1 октября 2019
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 2 октября 2019
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14 2 октября 2019
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 15 3 октября 2019
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 16 3 октября 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Знахарь» Павел не может вспомнить, кто он. В это время его невеста с оперативником идут по следу. Молодой человек постепенно вспоминает мелкие подробности из своей медицинской практики и помогает родиться ребенку.

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