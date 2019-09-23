В 1 сезоне 10 серии сериала «Знахарь» Павел узнает, что он не Алексей, но пока не знает, как поступить с этой информацией. Тем временем в больнице в Петербурге врачи пытаются спасти сложную пациентку, которая к тому же беременна.
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