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Киноафиша Сериалы Жестокий Стамбул Сезоны Сезон 1 Серия 8

Жестокий Стамбул 1 сезон 8 серия смотреть онлайн

Серия 8
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за 1 рубль
8.2 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Жестокий Стамбул»
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 1 апреля 2019
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 8 апреля 2019
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 15 апреля 2019
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 22 апреля 2019
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 29 апреля 2019
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 6 мая 2019
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 13 мая 2019
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 20 мая 2019
Серия 9
Сезон 1 / Серия 9 27 мая 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Жестокий Стамбул» коварная Шениз готова на все, чтобы предотвратить свадьбу сына и Джерен. Девушка, ничего не подозревающая об интригах Шениз, попадает в ее ловушку. Тем временем здоровье Недима стремительно ухудшается.

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