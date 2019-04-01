В 1 сезоне 8 серии сериала «Жестокий Стамбул» коварная Шениз готова на все, чтобы предотвратить свадьбу сына и Джерен. Девушка, ничего не подозревающая об интригах Шениз, попадает в ее ловушку. Тем временем здоровье Недима стремительно ухудшается.
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