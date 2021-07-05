В 1 сезоне 2 серии сериала «За счастьем» ушлая бабушка Аля, у которой Ира, Диана и Настя арендовали сарай, готова снабжать их едой, если они будут помогать ей по хозяйству. Городские девушки совсем не имеют опыта, связанного с сельским трудом.
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