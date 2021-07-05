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За счастьем 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала За счастьем
Киноафиша Сериалы За счастьем Сезоны Сезон 1

За счастьем 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «За счастьем»

В 1 сезоне сериала «За счастьем» педагог Ирина, медицинская сестра Настя и бизнес-тренер Диана впервые видят друг друга в полицейском участке. Оказывается, их всех обманул один и тот же мужчина. В результате женщины, оставшиеся без своего жилья, а также средств к существованию в незнакомом городе, снимают маленький убогий сарайчик у некой бабы Али, которая соглашается давать им продукты в обмен на помощь в хозяйстве. Женщинам необходимо срочно найти работу. Кроме того, они одержимы жаждой мести аферисту.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «За счастьем» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
5 июля 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
5 июля 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
5 июля 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
7 июля 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
7 июля 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
8 июля 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
8 июля 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
8 июля 2021
График выхода всех сериалов
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