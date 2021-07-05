В 1 сезоне сериала «За счастьем» педагог Ирина, медицинская сестра Настя и бизнес-тренер Диана впервые видят друг друга в полицейском участке. Оказывается, их всех обманул один и тот же мужчина. В результате женщины, оставшиеся без своего жилья, а также средств к существованию в незнакомом городе, снимают маленький убогий сарайчик у некой бабы Али, которая соглашается давать им продукты в обмен на помощь в хозяйстве. Женщинам необходимо срочно найти работу. Кроме того, они одержимы жаждой мести аферисту.