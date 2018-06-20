В 1 сезоне 7 серии сериала «Йеллоустоун» Рип продолжает выслеживать дикого зверя, но сталкивается с туристами, нуждающимися в помощи. Моника находится в критическом состоянии, а Джейми занимается набором сотрудников в предвыборный штаб.
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