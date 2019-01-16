В 1 сезоне 3 серии сериала «Уэйн» по пятам за ребятами следуют Орландо, директор школы, полицейские и семейство Луккетти, которое жаждет убить парня. Маккалоу с подругой пытаются спрятаться в мотеле и знакомятся с компанией студентов-тусовщиков.