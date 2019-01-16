В 1 сезоне 2 серии сериала «Уэйн» Дел покупает автобусный билет, когда узнает, что у нового знакомого нет точного маршрута. Маккалоу убежден, что девушка его оставила. Кира и Джейми хватают парня, но на помощь вовремя приходят Луккетти и Триш.
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