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Киноафиша Сериалы Уэйн Сезоны Сезон 1 Серия 2

Уэйн 2019 2 серия 1 сезон

8.5 Оцените
10 голосов
Глава 1: Найди деньги
Сезон 1 / Серия 1 16 января 2019
Глава 2: Никаких священников
Сезон 1 / Серия 2 16 января 2019
Глава 3: Чёртов светоч истины
Сезон 1 / Серия 3 16 января 2019
Глава 4: Нужна чёрная одежда
Сезон 1 / Серия 4 16 января 2019
Глава 5: Дел
Сезон 1 / Серия 5 16 января 2019
Глава 6: Ну и кто мы вообще такие?
Сезон 1 / Серия 6 16 января 2019
Глава 7: Это продлится вечно
Сезон 1 / Серия 7 16 января 2019
Глава 8: Должно быть, адски жгло
Сезон 1 / Серия 8 16 января 2019
Глава 9: Я думал, мы друзья
Сезон 1 / Серия 9 16 января 2019
Глава 10: Пристегнись, б***ь!
Сезон 1 / Серия 10 16 января 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Уэйн» Дел покупает автобусный билет, когда узнает, что у нового знакомого нет точного маршрута. Маккалоу убежден, что девушка его оставила. Кира и Джейми хватают парня, но на помощь вовремя приходят Луккетти и Триш.

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