В 1 сезоне 2 серии сериала «Уэйн» Дел покупает автобусный билет, когда узнает, что у нового знакомого нет точного маршрута. Маккалоу убежден, что девушка его оставила. Кира и Джейми хватают парня, но на помощь вовремя приходят Луккетти и Триш.