Места съёмок

Места и даты съемок сериала Монахиня-воин

Основные места съемок сериала Монахиня-воин

  • Малага, Андалусия, Испания
  • Севилья, Испания
  • Антекера, Малага, Андалусия, Испания
  • Ронда, Малага, Андалусия, Испания
  • Севилья, Андалусия, Испания
  • Королевская коллегиальная церковь Санта-Мария-ла-Майор, Антекера, Малага, Андалусия, Испания
  • Марбелья, Малага, Андалусия, Испания
  • Эль-Торкаль де Антекера, Малага, Андалусия, Испания
  • Мадрид, Испания
  • ул. де лас Уэртас, Мадрид, Испания
  • Госпиталь Тавера, Толедо, Кастилья-Ла-Манча, Испания
  • Кинта де Мирабель, Толедо, Кастилия‑ла‑Манча, Испания
  • Монастырь в Уклесе, провинция Куэнка, Кастилья‑Ла‑Манча, Испания
  • ул. Пуньонростро, Мадрид, Испания
  • Каса-де-Кампо, Мадрид, Испания
  • Мадрид, Испания
  • Музей Прадо, Мадрид, Испания
  • Королевский монастырь Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориал, Эль-Эскориал (провинция Мадрид), Испания
  • Борокс, Толедо, Кастилия-Ла-Манча, Испания
  • ул. Нуньес де Арсе, Мадрид, Испания
  • Форт Сан-Франциско, Гвадалахара, Кастилия-Ла-Манча, Испания
  • Дворец де ла Фреснеда, Эль-Эскориал, Мадрид, Испания
  • Королевская академия изящных искусств Сан-Фернандо, Мадрид, Испания
  • Дворец Галиана, Толедо, Кастилия-Ла-Манча, Испания

Где снимали известные сцены

Гроты Ватикана
Королевский алькасар, Севилья, Андалусия, Испания
Дискотека в тюрьме
Бывшая провинциальная тюрьма Малаги, ав. Хосе Ортега и Гассет, 24, 29006 Малага, Испания
Замок в сценах флэшбэка Ареалы
Альмодовар-дель-Рио, Кордова, Андалусия, Испания
Ава и Мэри спят в церкви и празднуют Новый день.
Площадь Портичуэло, Антекера, Малага, Андалусия, Испания
Церковь в начальной сцене
Церковь Сан-Хуан, Антекера, Малага, Андалусия, Испания
Папский конклав
Кафедральный собор Малаги, Малага, провинция Малага, Андалусия, Испания
Здание Arq Tech
Университет Малаги, г. Малага, Андалусия, Испания
Сцены в роскошном шале и на пляжном пирсе.
Отель Marbella Club, бульвар принца Альфонсо де Хоэнлоэ, Марбелья, Малага, Андалусия, Испания
Детский дом
Культурный центр La Térmica, ав. де лос Гуиндос, Малага, Андалусия, Испания
Базилика Святого Петра в Ватикане
Королевская табачная фабрика, Севилья, Андалусия, Испания
Набережная, пляж и солнечные часы в наружной сцене на площади
Калета-де-Велес, Велес-Малага, Малага, Андалусия, Испания
Базилика Святого Петра в Ватикане
Музей Малаги, Малага, Андалусия, Испания
Город и ресторан в Швейцарии
Навакеррада, Мадрид, Испания
Сцены в часовне и на кладбище
Кладбище Альмудена, Мадрид, Испания
Драка в проходе с лестницей
Переулок Епископа, Мадрид, Испания
Адриэль появляется в древнеегипетском храме в Мадриде.
Храм Дебод, Мадрид, Испания
Студия
Студия Infinia, Боадилья-дель-Монте, Мадрид, Испания
Сцены в старом кинотеатре
Кинотеатр Cine Dore — ул. Санта-Исабель, 3, Мадрид, Испания
Сцены в цветочном магазине
Площадь дель Анхель, Мадрид, Испания
Современные сцены на мосту
Парк Мадрид-Рио, Мадрид, Испания
Подземная тюрьма
Винный погреб Королевского кортихо Карлоса III, Аранхуэс, Мадрид, Испания
Кафедральный собор Адриэля
Здание Института культурного наследия Испании, Мадрид, Испания
Даты съемок сериала Монахиня-воин

  • 12 марта 2019 - 8 июля 2019
  • 26 июля 2021 - 3 ноября 2021
