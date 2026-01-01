Основные места съемок сериала Монахиня-воин
- Малага, Андалусия, Испания
- Севилья, Испания
- Антекера, Малага, Андалусия, Испания
- Ронда, Малага, Андалусия, Испания
- Севилья, Андалусия, Испания
- Королевская коллегиальная церковь Санта-Мария-ла-Майор, Антекера, Малага, Андалусия, Испания
- Марбелья, Малага, Андалусия, Испания
- Эль-Торкаль де Антекера, Малага, Андалусия, Испания
- Мадрид, Испания
- ул. де лас Уэртас, Мадрид, Испания
- Госпиталь Тавера, Толедо, Кастилья-Ла-Манча, Испания
- Кинта де Мирабель, Толедо, Кастилия‑ла‑Манча, Испания
- Монастырь в Уклесе, провинция Куэнка, Кастилья‑Ла‑Манча, Испания
- ул. Пуньонростро, Мадрид, Испания
- Каса-де-Кампо, Мадрид, Испания
- Мадрид, Испания
- Музей Прадо, Мадрид, Испания
- Королевский монастырь Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориал, Эль-Эскориал (провинция Мадрид), Испания
- Борокс, Толедо, Кастилия-Ла-Манча, Испания
- ул. Нуньес де Арсе, Мадрид, Испания
- Форт Сан-Франциско, Гвадалахара, Кастилия-Ла-Манча, Испания
- Дворец де ла Фреснеда, Эль-Эскориал, Мадрид, Испания
- Королевская академия изящных искусств Сан-Фернандо, Мадрид, Испания
- Дворец Галиана, Толедо, Кастилия-Ла-Манча, Испания