Монахиня-воин
Новости
Новости о сериале «Монахиня-воин»
Новости о сериале «Монахиня-воин»
Закрытый сериал Netflix «Монахиня-воин» вернется в формате кинотрилогии
По словам продюсера шоу, проект может разрастись до целой киновселенной.
Написать
17 августа 2023 15:04
Фантастический сериал «Монахиня-воин» закрыт после второго сезона
Проект не оправдал надежды Netflix по части зрительского рейтинга.
Написать
14 декабря 2022 15:59
Вышел трейлер второго сезона сериала «Монахиня-воин»
В ролике огласили дату премьеры на Netflix.
Написать
14 октября 2022 14:20
