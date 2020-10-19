В 1 сезоне 6 серии сериала «Долина слез» Мени бросает вызов армии, которая проявляет равнодушие к жизни его сына. Дафна берет на себя то, от чего отказываются все остальные. Авиноам прилагает все усилия, чтобы помочь раненому и отчаявшемуся Йоаву.
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