Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Долина слез Сезоны Сезон 1 Серия 3

Долина слез 2020 3 серия 1 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Гордость перед падением
Сезон 1 / Серия 1 19 октября 2020
Небеса наблюдают
Сезон 1 / Серия 2 19 октября 2020
Моя скала, моя крепость
Сезон 1 / Серия 3 26 октября 2020
Сила моих врагов
Сезон 1 / Серия 4 2 ноября 2020
Застрял на холме
Сезон 1 / Серия 5 9 ноября 2020
Дождь на нас!
Сезон 1 / Серия 6 16 ноября 2020
Ночь в бункере
Сезон 1 / Серия 7 23 ноября 2020
Подготовка к большой битве
Сезон 1 / Серия 8 30 ноября 2020
Бездна
Сезон 1 / Серия 9 7 декабря 2020
Долина слез
Сезон 1 / Серия 10 7 декабря 2020
О чем серия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Долина слез» после того, как Йоав вывел из заставы девятерых военных, в том числе Авиноама, они торопятся к Мадждал-Шамсу. Дафна, Мени и Мелахи появляются в Махане Нафах. Израильское воздушное судно терпит крушение.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Заклятие монахини
Заклятие монахини 1 комментарий
Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
Супермен
Супермен 14 комментариев
«Это не анонс»: создатель «Игры в кальмара» объяснил появление Кейт Бланшетт в финале
2 часа 50 минут безумия и Ди Каприо на взводе: вышел трейлер самого долгого и дорогого фильма Андерсона — Скорсезе одобрил бы (видео)
Маньяк написал о своих преступлениях книгу — а теперь вышел сериал: в «Дыме» показана правда, в которую не хочется верить
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше