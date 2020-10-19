В 1 сезоне 3 серии сериала «Долина слез» после того, как Йоав вывел из заставы девятерых военных, в том числе Авиноама, они торопятся к Мадждал-Шамсу. Дафна, Мени и Мелахи появляются в Махане Нафах. Израильское воздушное судно терпит крушение.
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