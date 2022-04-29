Меню
6 лучших мини-сериалов Netflix для длинных выходных
Netflix — номер 1 среди конкурентов по производству качественных мини-сериалов с увлекательными сюжетами. Перед вами подборка лучших из них, которые можно посмотреть за один присест.
Написать
29 апреля 2022 10:57
Больше, чем кино: 5 сериалов, которым стоило бы вручить «Оскар»
Если на минуту представить, что Американская киноакадемия награждала бы не только фильмы, это точно были бы сильные социальные и документальные драмы.
Написать
21 апреля 2021 14:46
Лучшие сериалы на Netflix за 2020 год
В прошедшем году стриминговый гигант порадовал зрителей эффектными костюмными драмами, необычным аниме, историями о подростковой влюблённости и сериалом о гениальной наркозависимой шахматистке.
Написать
17 марта 2021 20:34
Эксклюзивно для Киноафиши: Стася Милославская делится списком любимых фильмов и сериалов
Актриса рассказала «Киноафише» о любимых фильмах и сериалах незадолго до премьеры ромкома «Рашн Юг», где сыграла главную роль — девушку Ксюшу, за чьи руку и сердце борются трое мужчин.
Написать
12 марта 2021 19:11
10 законченных сериалов Netflix, которые можно посмотреть за выходные
Эти проекты — далеко не рекордсмены по количеству серий, зато точно подойдут тем зрителям, у кого мало свободных часов в сутках.
Написать
26 февраля 2021 19:46
