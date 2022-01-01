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Постер к сериалу Универ. Новая общага
Киноафиша Сериалы Универ. Новая общага Сезоны
Универ. Новая общага (2011 - 2018), список сезонов 16+
Год выпуска 2011
Страна Россия
Эпизод длится 23 минуты
Телеканал ТНТ
Список сезонов сериала «Универ. Новая общага»
Универ. Новая общага - Сезон 1 Сезон 1
2011, 100 эпизодов
 
Универ. Новая общага - Сезон 2 Сезон 2
2014, 100 эпизодов
 
Универ. Новая общага - Сезон 3 Сезон 3
2016, 80 эпизодов
 
Универ. Новая общага - Сезон 4 Сезон 4
2017, 18 эпизодов
 
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