Under the Dome
Этот сериал-адаптация Стивена Кинга обязателен к просмотру, если вам нравится «Укрытие»
Несмотря на привязку к имени писателя, сериал закрыли из-за слишком низких рейтингов.
2 comments
28 May 2025 07:00
Этот сериал по своей книге Кинг называл отличным: зрители с трудом оценили в 6,5 на IMDb
Большинство отзывов негативные, хотя вины автора в этом нет.
Write review
8 February 2025 13:46
Не можете дождаться 2 сезон «Укрытия» целиком? Вот 5 похожих сериалов, где люди живут как в аду
Почти все они уже вышли целиком, а потому теряться в догадках не придется.
Write review
17 November 2024 09:54
