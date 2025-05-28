Menu
Статьи о сериале «Under the Dome»

Этот сериал-адаптация Стивена Кинга обязателен к просмотру, если вам нравится «Укрытие»
Этот сериал-адаптация Стивена Кинга обязателен к просмотру, если вам нравится «Укрытие» Несмотря на привязку к имени писателя, сериал закрыли из-за слишком низких рейтингов.
28 May 2025 07:00
Стивен Кинг
Этот сериал по своей книге Кинг называл отличным: зрители с трудом оценили в 6,5 на IMDb Большинство отзывов негативные, хотя вины автора в этом нет.
8 February 2025 13:46
Не можете дождаться 2 сезон «Укрытия» целиком? Вот 5 похожих сериалов, где люди живут как в аду
Не можете дождаться 2 сезон «Укрытия» целиком? Вот 5 похожих сериалов, где люди живут как в аду Почти все они уже вышли целиком, а потому теряться в догадках не придется.
17 November 2024 09:54
