В 1 сезоне 1 серии сериала «Смиты из Ультра-Сити» первый день работы детектива Дэвида Миллса в Ультра-Сити идет не очень хорошо. В другом месте Карпентер К. Смит, последний честный политик в темном городе, выходит за пачкой сигарет и исчезает.
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