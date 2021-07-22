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Киноафиша Сериалы Смиты из Ультра-Сити Сезоны Сезон 1 Серия 1

Смиты из Ультра-Сити 2021 1 серия 1 сезон

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Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 22 июля 2021
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 22 июля 2021
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 29 июля 2021
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 5 августа 2021
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 12 августа 2021
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 19 августа 2021
О чем серия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Смиты из Ультра-Сити» первый день работы детектива Дэвида Миллса в Ультра-Сити идет не очень хорошо. В другом месте Карпентер К. Смит, последний честный политик в темном городе, выходит за пачкой сигарет и исчезает.

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