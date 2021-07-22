В 1 сезоне сериала «Смиты из Ультра-Сити» действие происходит в мрачном Ультра-Сити, где проживает начинающий детектив по имени Дэвид Миллс. С самого начала его первый рабочий день не задается: некто похищает самого честного политика в городе, Карпентера К. Смита, который всегда работал в интересах простых людей. Миллс начинает расследование в надежде найти Смита живым и здоровым. По ходу развития событий к главному герою присоединяется Гейл, вместе они узнают много нового о нынешнем мэре Ультра-Сити. Оказывается, он имел связи с крупным криминальным авторитетом...