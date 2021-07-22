Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Смиты из Ультра-Сити 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Смиты из Ультра-Сити
Киноафиша Сериалы Смиты из Ультра-Сити Сезоны Сезон 1

Ultra City Smiths
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Смиты из Ультра-Сити»

В 1 сезоне сериала «Смиты из Ультра-Сити» действие происходит в мрачном Ультра-Сити, где проживает начинающий детектив по имени Дэвид Миллс. С самого начала его первый рабочий день не задается: некто похищает самого честного политика в городе, Карпентера К. Смита, который всегда работал в интересах простых людей. Миллс начинает расследование в надежде найти Смита живым и здоровым. По ходу развития событий к главному герою присоединяется Гейл, вместе они узнают много нового о нынешнем мэре Ультра-Сити. Оказывается, он имел связи с крупным криминальным авторитетом...

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Смиты из Ультра-Сити График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
22 июля 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
22 июля 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
29 июля 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
5 августа 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
12 августа 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
19 августа 2021
График выхода всех сериалов
«Возможно, был какой-то клон»: зрители придумали 3 сценария к 8 сезону «Невского» и они будто даже круче, чем оригинал
Герои не погибли бы, но такая жизнь — хуже смерти: что стало бы со Средиземьем, если бы Саурон получил Кольцо
Толкин явно знал, что делал: вот почему он назвал храброго гнома именно Гимли, а никак иначе
«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог
Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма
4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему
Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера
Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше