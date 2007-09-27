Во 2 сезоне 15 серии сериала «Дурнушка Бетти» после того, как Марк выкрал у нее лекарства, Рене быстро охватывает паранойя и тревожность. Постепенно она начинает устраивать скандалы прямо в редакции и подозревать Бетти во влюбленности в Дэниела.
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