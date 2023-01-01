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Киноафиша Сериалы Цыган Сезоны Сезон 1 Серия 1

Цыган 1967 - 1986 1 серия 1 сезон

7.1 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Цыган»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 18 августа 1980
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 19 августа 1980
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 20 августа 1980
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 22 августа 1980
О чем cерия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Цыган» Будулай покидает свое село и отправляется на поиски могилы жены. По пути он помогает случайной прохожей Клавдии. Что-то в Будулае отталкивает женщину, хотя всем жителям поселения цыган очень нравится.

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