Во 2 сезоне 5 серии сериала «Воровки» Мо очень старается полностью «соответствовать» ожиданиям Ноя. Но получается у нее лишь от случая к случаю. Элоди хочет выяснить отношения с Джиллиан, а Табита впервые сталкивается с неприятной дискриминацией.
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