Во 2 сезоне 2 серии сериала «Воровки» Элоди, находясь не в лучшем расположении духа, неожиданно оказывается в центре неприятной ситуации. Масла в огонь подливает слишком яростный характер Мо, которая так и не научилась себя нормально контролировать.
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