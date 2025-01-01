Меню
Цитаты из сериала Триган

Vash the Stampede Я известен как Валентин Алькалинелла Ксифакс Сицидабо герц Гомби гобилла Блю Страдивари Талентрент Пьер Андри Шартон-Хеймосс Иванович Балдеус Георг Дойцель Кайзер III. Не стесняйтесь звонить.
Milly Thompson Хехехехе, О чём вы говорите, мистер Вэш Стампид?
Vash the Stampede Что? Я НЕНАВИЖУ, КОГДА МЕНЯ НАЗЫВАЮТ ПО ПОЛНОМУ ИМЕНИ!
Ваш the Stampede Я усердно медитирую каждое утро. Темой является Жизнь и Любовь. Я бросаю это через три секунды.
Wolfwood [входя в церковь] Надеюсь, ты не против, что я так вонзился. Несмотря на выбранную профессию, я никогда не исповедовался до этого. Это времена, в которых мы живем. Я сделал всё, что нужно, чтобы защитить детей любой ценой. Так я всегда оправдывал свои действия. Я забрал жизни многих людей, всё это время веря, что другого выхода нет. Мои грехи слишком тяжелы. Слишком тяжелы. Слишком тяжелы, чтобы искупить их. И всё же, почему-то я чувствую себя счастливым, в мире с собой сегодня. Это действительно возможно. Как только ты начинаешь об этом думать, есть множество способов спасти всех. Почему я никогда его не слушал? Почему я не увидел этого до того, как стало слишком поздно?
Миллион Ножей Люди хорошо с тобой обращаются? Ты повеселился, дорогой брат?
Баш Долга Да, повеселился! Лучше этого ничего со мной не случалось.
[достает пистолет и нацеливается на Ножей]
Ваш Сент-Вальд Что случилось?
Николас Д. Вулфвуд Слава небесам, что ты спросил! Это длинная история, хотя на самом деле она короткая...
Vash the Stampede Эй, "Не убей", помнишь? Какой ты, чертов, священник?
[Предисловие Ваша к "Миротворцу"]
Ваш Стампид Те, кто совершают ошибки, винят себя и закрывают свои сердца. Исправить ошибку невозможно; люди не могут вернуться в прошлое. Вот почему они пьют. Пьяницы, алкоголики, заливающие алкоголь в глотку, пытаясь развеять воспоминания, которые не забудутся. Фрэнк Марлон, оружейник, только и делает, что пьёт, и задаёт вопросы пустому стакану. "Я ошибся? Я был не прав?"
Vash the Stampede Я как охотник за миром. Тот, кто гонится за неуловимой любавой... или что-то в этом роде.
Vash the Stampede Я не позволяю никому ускользать из-под моего взгляда, и мои пули никогда не промахиваются. Особенно если это сердце прекрасной дамы... БАБАХ.
Wolfwood Мы совсем не похожи на Бога. У нас не только ограниченные силы, но иногда мы сами становимся дьяволом. Каков твой ответ на этот раз?
Vash the Stampede Любовь и мир, любовь и мир, любовь и мииир!
Meryl Stryfe Как этот человек может быть Вэшем Стампидом?
Wolfwood Господи, что я, черт возьми, делаю здесь?
Milly Thompson [все трое связаны как заложники] Привет!
Vash the Stampede Привет! Знаете, я пережил столько ада с тех пор, как встретил вас двоих.
Meryl Stryfe *Мы* проходим через ад!
Vash the Stampede [делая акцент на каждое слово, ударяя ребёнка по голове его же рукой] Что. Ты. Делаешь. Зачем. Ты. Делаешь. Всё. Сентиментальное. Со. Мной. За. Ты. Мелкий. Червячок.
[встаёт]
Vash the Stampede Теперь лучше?
Wolfwood Я всегда знал, что ты не просто смертный... но не подозревал, что ты кот.
Vash the Stampede [поёт] Полное уничтожение, полное уничтожение. Я не оставлю в живых ни одного человека. Ля де да де дай, геноцид. Ля де да де дуд, океан крови. Давайте начнём время убийств.
Ваш Проклятый Что ты делаешь?
Николас Д. Вулфвуд Не задавай глупых вопросов. Я собираюсь спасти ребёнка!
Ваш Проклятый С голыми руками?
Легато Блюсаммер Эгоистичному существу, как я, нельзя позволять жить.
Ваш Стампид [смеётся пьяно] Бабушка! Чего ждёшь? Наливай!
[Бармен бьёт его по голове пивной кружкой]
Ваш Стампид Я имею в виду, не могли бы вы, мисс, налить полную?
Бармен Вот так лучше.
Vash the Stampede Опасные игрушки веселы, но можно получить травму.
Миллион Ножей [оба с помощью телепатии] Я не создавал эти оружия, чтобы их так тратить!
Вэш Стампеед Использовать их таким образом — единственное, что придаёт им хоть какой-то смысл
Миллион Ножей Это безнадежно, не так ли?
Вэш Стампеед Я принял решение
Миллион Ножей Ты не человек, ты растение
Вэш Стампеед Я это знаю
Миллион Ножей Ты — высшее существо!
Вэш Стампеед Я с этим не согласен
Brad [Брэд в отчаянии] Я просто не вижу выхода из этой чёртовой ситуации.
Nicholas D. Wolfwood Есть другой путь. Если мы просто проигнорируем бедственное положение девочки, то мы точно сможем выбраться.
Brad Что ты сказал!
Nicholas D. Wolfwood Я думаю, что это лучший вариант на данный момент. Это единственный логичный способ, как мы сможем выжить против них.
Brad Нет, не смей!
Nicholas D. Wolfwood Оооо, однако. Я знаю одного парня, который ноет, плачет и закатывает истерики, и он как-то находит способ спасти всех.
Rem Saverem В языке цветов красный означает смелость и решимость.
Wolfwood [готовясь сразиться с роботами-убийцами] О, совсем забыл. "Иди с милостью и защитой Господа." Это обычная мантра для великого героя.
Vash the Stampede Это работает?
Wolfwood Это полностью зависит от тебя.
Vash the Stampede Какая-то мантра...
Milly Thompson Как всегда говорит моя старшая, старая сестра: "Никогда не держись в стороне, когда дело касается чувств".
Villager Я никогда в жизни не видел, чтобы кто-то так называл вещи своими именами.
Meryl Stryfe Разве этот человек похож на легендарного стрелка Ваша Стампида? На этого круглоглазого, хлипкого, с торчащими волосами, походящего на пончик типа?
Бармен Что будете заказывать?
Мерил Страйф [Туго стучит кулаком по стойке] Банановый десерт.
Милли Томпсон Гаттеau мильфёй с цейлонским чаем.
Пьяный клиент Слушайте, дамы, этот трюк не сработает, если вы не закажете молоко.
Рем Саверем Ваш, береги ножи...
Legato Bluesummers [уничтожает целую деревню] Я решил поступить так, чтобы скромно показать свои чувства по поводу потери хорошего друга. Как я справился?
Meryl Stryfe Ваш Стампид... каждый раз, когда я наблюдаю за его действиями, я не могу избавиться от ощущения, что в нем скрыто что-то глубокое, что-то, что мы не можем понять. Но одно можно сказать наверняка: каждый, кто оказался вовлечен в его жизнь, каким-то образом вновь обрел ту эмоцию, которую когда-то потерял.
Wolfwood [о Милли] Она делает всё, чего я не могу, как будто это вообще не проблема.
[ пауза]
Wolfwood Это действительно раздражает...
Vash the Stampede [после того, как прыгнул с утеса на летательную машину] Сколько бы раз я это ни делал, у меня всё равно ощущение, что у меня скоро случится сердечный приступ! Эта штука так и рвётся, БА-ДА-БУМ!
Wolfwood Я думал, ты собираешься покончить с собой!
Vash the Stampede Покончил с собой? Я категорически против...
[осматривается]
Vash the Stampede Волквуд! Что ты здесь делаешь?
Wolfwood ТЫ СУМАСШЕДШИЙ! Я последовал за тобой! Ты что, думаешь, нормально реветь как малыш и прыгать с утёсов!
Vash the Stampede Я навещаю родственников.
Wolfwood Что ты имеешь в виду под 'навещаю родственников'? У них что, дом в небе?!
Rem Saverem Никто не имеет права забирать жизнь другого...
Ваш Стампид Ты только что дала мне ответ!
[обнимает её]
Мэрил Страйф [пауза] Э, сколько ты будешь меня так обнимать?
Vash the Stampede [о стример, на котором он находится] ЧТО! ОНИ СОБИРАЮТСЯ ВКУШАТЬ СТРИМЕРА В УЩЕЛЬ! Смерть и нищета как-то слишком меня полюбили, теперь они привели друзей! А ещё эти страховые девочки! Чёрт, у меня никогда нет покоя!
Wolfwood Всё, что я делал в своей жизни, было ошибкой? Будет ли неправильным сейчас просить у тебя прощения?
Wolfwood [о Ваше] Как он на меня посмотрел... словно *он* и застрелил этого ребёнка...
Wolfwood [упрямо] Я еще не готов! Осталось так много дел. Я хочу остаться с ними! Не хочу умирать!
Wolfwood [к Вэшу] Ты настоящий эксперт в том, чтобы выводить меня из себя. Поражает!
Nicholas D. Wolfwood Что, простите, Иглошапка?
[Предварительный взгляд Ваша на следующую серию]
Ваш Стампид Трагедия бесконечно повторяется, чтобы исполнить желания, жажда завоевания заставляет людей подстраиваться под твою волю, возбуждение настолько сильное, что заставляет тебя содрогаться. Есть человек, который стал рабом этой экзальтации, лидер Бэдладс. Человек, который сверкает: Блестящие Динамиты Неон. Пескоход затрясется в тот момент, когда каждый из огромных динамо-машин на его плечах начнет искрить. В кромешной черноте начинается жестокая вечеринка.
Kaite Перестань быть такой чертовски мягкой ко всему человечеству! Я предала! И они предали! И мы ВСЕ позволили множеству невинных людей УМЕРЕТЬ!
Nicholas D. Wolfwood Я взял в руки свой первый пистолет в семь лет. И я выстрелил. Я помню, как странно легко было нажать на курок. Ха. Я на самом деле рассмеялся. Потому что тот единственный выстрел был всё, что нужно, чтобы задушить эту отвратительную тварь, которая посмела назвать себя моим опекуном. Ха. Это было так просто. И так я стал свободен. Да, завтра будет по-другому. Хм. Завтра. Как бы мне ни хотелось верить, всё становилось всё хуже. Дурной цикл... Я не хотел, чтобы другие дети росли как я, поэтому я начал свой собственный приют. Это была удовлетворительная работа, я на самом деле делал что-то на благо других. Это было моё место мира и счастья... но иногда я всё равно думаю про себя: 'нет места хуже, чем эта планета. Здесь ужасно.'
Nicholas D. Wolfwood НУЖЕН НОГТЬ!
Chapel the Evergreen Жизнь — это бесконечная серия проблем... все трудноразрешимые, с ужасно ограниченными выборами и сроком.
Nicholas D. Wolfwood Что ты делаешь, глупый? Это
[Каратель]
Nicholas D. Wolfwood прямо рядом с тобой, ПРИМЕНИ ЕЁ ЧЁРТ ВОЗЬМИ!
