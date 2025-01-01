Vash the Stampede
[после того, как прыгнул с утеса на летательную машину] Сколько бы раз я это ни делал, у меня всё равно ощущение, что у меня скоро случится сердечный приступ! Эта штука так и рвётся, БА-ДА-БУМ!
Wolfwood
Я думал, ты собираешься покончить с собой!
Vash the Stampede
Покончил с собой? Я категорически против...
[осматривается]
Vash the Stampede
Волквуд! Что ты здесь делаешь?
Wolfwood
ТЫ СУМАСШЕДШИЙ! Я последовал за тобой! Ты что, думаешь, нормально реветь как малыш и прыгать с утёсов!
Vash the Stampede
Я навещаю родственников.
Wolfwood
Что ты имеешь в виду под 'навещаю родственников'? У них что, дом в небе?!