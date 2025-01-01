Nicholas D. Wolfwood Я взял в руки свой первый пистолет в семь лет. И я выстрелил. Я помню, как странно легко было нажать на курок. Ха. Я на самом деле рассмеялся. Потому что тот единственный выстрел был всё, что нужно, чтобы задушить эту отвратительную тварь, которая посмела назвать себя моим опекуном. Ха. Это было так просто. И так я стал свободен. Да, завтра будет по-другому. Хм. Завтра. Как бы мне ни хотелось верить, всё становилось всё хуже. Дурной цикл... Я не хотел, чтобы другие дети росли как я, поэтому я начал свой собственный приют. Это была удовлетворительная работа, я на самом деле делал что-то на благо других. Это было моё место мира и счастья... но иногда я всё равно думаю про себя: 'нет места хуже, чем эта планета. Здесь ужасно.'