Статьи о сериале «Триггер» Вся информация о сериале
«Чтобы сойти с ума, его надо иметь»: психиатр объяснил, почему в кино гениев показывают алкоголиками — от звезды «Триггера» до Бонда
«Чтобы сойти с ума, его надо иметь»: психиатр объяснил, почему в кино гениев показывают алкоголиками — от звезды «Триггера» до Бонда Нам умышленно продают образ пьющего гения.
12 сентября 2025 18:36
Константин Эрнст
Любимые сериалы Константина Эрнста: один — общепризнанный хит, а вот второй удивит Оценка у обоих проектов сильно выше среднего.
1 апреля 2025 10:52
«Невский» или «Жизнь по вызову»: сложный тест на знание цитат пройдут только фанаты русских сериалов
«Невский» или «Жизнь по вызову»: сложный тест на знание цитат пройдут только фанаты русских сериалов Проверьте свой уровень, ответив на пять вопросов.
28 февраля 2025 18:07
Не хочется переключать: всего 6 российских сериалов стали хитами в 2024 году — их чаще всего досматривали до конца
Не хочется переключать: всего 6 российских сериалов стали хитами в 2024 году — их чаще всего досматривали до конца Изобилие проектов отвлекает внимание зрителей, но от этих шоу невозможно оторваться.
5 комментариев
27 февраля 2025 15:42
Максим Матвеев в роли Артема Стрелецкого
Артем Стрелецкий — не просто выдумка: у главного героя «Триггера» есть реальный прототип Конечно, в жизни он ведет себя не так дерзко.  
1 комментарий
30 января 2025 19:34
Хватит пересматривать «Триггер» и «Метод»: вот еще 9 сериалов про героев со странными способностями
Хватит пересматривать «Триггер» и «Метод»: вот еще 9 сериалов про героев со странными способностями О них говорят реже, и очень зря, ведь каст и сюжет тоже на уровне.
5 комментариев
8 января 2025 08:56
Не только о любви и политике: турецкие детективные сериалы, которые точно стоят потраченного времени
Не только о любви и политике: турецкие детективные сериалы, которые точно стоят потраченного времени Скандалы, интриги и расследования криминального мира есть не только в Голливуде.
13 декабря 2024 10:52
Убийственно красива: жена Семенова из «Невского» оказалась прекрасна без косметики и фильтров (фото)
Убийственно красива: жена Семенова из «Невского» оказалась прекрасна без косметики и фильтров (фото) Филлеры и «толстый» слой мейка с такими данными не нужны вовсе.
9 декабря 2024 21:01
«Невский», «Триггер» или «Жизнь по вызову»? Попробуйте угадать сериал по одной цитате (тест)
«Невский», «Триггер» или «Жизнь по вызову»? Попробуйте угадать сериал по одной цитате (тест) На пять из пяти вопросов ответят самые внимательные.
8 декабря 2024 23:41
«Хуже всех»: создатели объяснили, почему в «Триггере» Матвеев одет почти как бомж
«Хуже всех»: создатели объяснили, почему в «Триггере» Матвеев одет почти как бомж Джинсы и одна футболка на весь сезон.
29 ноября 2024 08:56
«После становится легче»: психолог объяснила, почему «Трасса», «Триггер» и «Невский» хороши для психики
«После становится легче»: психолог объяснила, почему «Трасса», «Триггер» и «Невский» хороши для психики Но с мрачными сериалами лучше все-таки не перебарщивать.
26 ноября 2024 07:00
Понравилась музыка в сериале «Триггер»? Собрали все треки в одном месте — будет удобно добавить в плейлист
Понравилась музыка в сериале «Триггер»? Собрали все треки в одном месте — будет удобно добавить в плейлист В проекте звучат композиции на любой вкус — от зарубежных до отечественных.
25 ноября 2024 11:50
«Кровь рядом»: названа главная причина популярности реалистичных триллеров в стиле «Трассы»
«Кровь рядом»: названа главная причина популярности реалистичных триллеров в стиле «Трассы» Число поклонников у мрачных сериалов растет.
2 комментария
22 ноября 2024 20:32
Игры разума и беды с головой: 5 зарубежных сериалов для тех, кому понравился 3 сезон «Триггера»
Игры разума и беды с головой: 5 зарубежных сериалов для тех, кому понравился 3 сезон «Триггера» Местные главные герои тоже нередко пытаются «править» других, хоть поломаны сами.
21 ноября 2024 11:50
Скучаете по «Триггеру»? Вот еще 5 российских сериалов про специалистов с необычной методикой
Скучаете по «Триггеру»? Вот еще 5 российских сериалов про специалистов с необычной методикой Здесь есть не только психотерапевты. 
1 комментарий
19 ноября 2024 07:29
Будете кусать локти: топ-5 малоизвестных сериалов, не уступающих «Триггеру»
Будете кусать локти: топ-5 малоизвестных сериалов, не уступающих «Триггеру»  Скрасят ожидание перед выходом четвертого сезона.
2 комментария
18 ноября 2024 20:32
С нетерпением ждете 4 сезон «Триггера»? Вот что нужно знать про дату выхода
С нетерпением ждете 4 сезон «Триггера»? Вот что нужно знать про дату выхода Фанатам предстоит непростой период ожидания.
9 ноября 2024 09:25
«Усугубление симптомов»: что реальные психотерапевты думают про сериал «Триггер» с Матвеевым
«Усугубление симптомов»: что реальные психотерапевты думают про сериал «Триггер» с Матвеевым Эксклюзивно для «Киноафиши» эксперт рассказал, чем может обернуться шоковая терапия для пациента.
31 октября 2024 16:40
Какой диагноз у Саши из сериала «Триггер»? Становится понятно, если присмотреться к деталям
Какой диагноз у Саши из сериала «Триггер»? Становится понятно, если присмотреться к деталям В проекте немало загадок, на которые поклонники могут сами найти ответы.
1 комментарий
22 октября 2024 14:30
В ожидании 3 сезона «Триггера» пройдите этот тест: покажет, кто из персонажей на вас похож
В ожидании 3 сезона «Триггера» пройдите этот тест: покажет, кто из персонажей на вас похож Проверим, кто ваш истинный соулмейт.
5 сентября 2024 15:40
6 самых долгожданных русских сериалов сентября 2024: до премьеры некоторых остались считанные дни
6 самых долгожданных русских сериалов сентября 2024: до премьеры некоторых остались считанные дни На релизы создатели возлагают немало надежд.
31 августа 2024 14:30
Стрелецкий возвращается: стала известна дата выхода 3 сезона сериала «Триггер»
Стрелецкий возвращается: стала известна дата выхода 3 сезона сериала «Триггер» 25 место в рейтинге в топ-250 сериалов мира по версии россиян.
15 августа 2024 18:45
