Триггер
Статьи
Статьи о сериале «Триггер»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Вся информация о сериале
«Чтобы сойти с ума, его надо иметь»: психиатр объяснил, почему в кино гениев показывают алкоголиками — от звезды «Триггера» до Бонда
Нам умышленно продают образ пьющего гения.
Написать
12 сентября 2025 18:36
Любимые сериалы Константина Эрнста: один — общепризнанный хит, а вот второй удивит
Оценка у обоих проектов сильно выше среднего.
Написать
1 апреля 2025 10:52
«Невский» или «Жизнь по вызову»: сложный тест на знание цитат пройдут только фанаты русских сериалов
Проверьте свой уровень, ответив на пять вопросов.
Написать
28 февраля 2025 18:07
Не хочется переключать: всего 6 российских сериалов стали хитами в 2024 году — их чаще всего досматривали до конца
Изобилие проектов отвлекает внимание зрителей, но от этих шоу невозможно оторваться.
5 комментариев
27 февраля 2025 15:42
Артем Стрелецкий — не просто выдумка: у главного героя «Триггера» есть реальный прототип
Конечно, в жизни он ведет себя не так дерзко.
1 комментарий
30 января 2025 19:34
Хватит пересматривать «Триггер» и «Метод»: вот еще 9 сериалов про героев со странными способностями
О них говорят реже, и очень зря, ведь каст и сюжет тоже на уровне.
5 комментариев
8 января 2025 08:56
Не только о любви и политике: турецкие детективные сериалы, которые точно стоят потраченного времени
Скандалы, интриги и расследования криминального мира есть не только в Голливуде.
Написать
13 декабря 2024 10:52
Убийственно красива: жена Семенова из «Невского» оказалась прекрасна без косметики и фильтров (фото)
Филлеры и «толстый» слой мейка с такими данными не нужны вовсе.
Написать
9 декабря 2024 21:01
«Невский», «Триггер» или «Жизнь по вызову»? Попробуйте угадать сериал по одной цитате (тест)
На пять из пяти вопросов ответят самые внимательные.
Написать
8 декабря 2024 23:41
«Хуже всех»: создатели объяснили, почему в «Триггере» Матвеев одет почти как бомж
Джинсы и одна футболка на весь сезон.
Написать
29 ноября 2024 08:56
«После становится легче»: психолог объяснила, почему «Трасса», «Триггер» и «Невский» хороши для психики
Но с мрачными сериалами лучше все-таки не перебарщивать.
Написать
26 ноября 2024 07:00
Понравилась музыка в сериале «Триггер»? Собрали все треки в одном месте — будет удобно добавить в плейлист
В проекте звучат композиции на любой вкус — от зарубежных до отечественных.
Написать
25 ноября 2024 11:50
«Кровь рядом»: названа главная причина популярности реалистичных триллеров в стиле «Трассы»
Число поклонников у мрачных сериалов растет.
2 комментария
22 ноября 2024 20:32
Игры разума и беды с головой: 5 зарубежных сериалов для тех, кому понравился 3 сезон «Триггера»
Местные главные герои тоже нередко пытаются «править» других, хоть поломаны сами.
Написать
21 ноября 2024 11:50
Скучаете по «Триггеру»? Вот еще 5 российских сериалов про специалистов с необычной методикой
Здесь есть не только психотерапевты.
1 комментарий
19 ноября 2024 07:29
Будете кусать локти: топ-5 малоизвестных сериалов, не уступающих «Триггеру»
Скрасят ожидание перед выходом четвертого сезона.
2 комментария
18 ноября 2024 20:32
С нетерпением ждете 4 сезон «Триггера»? Вот что нужно знать про дату выхода
Фанатам предстоит непростой период ожидания.
Написать
9 ноября 2024 09:25
«Усугубление симптомов»: что реальные психотерапевты думают про сериал «Триггер» с Матвеевым
Эксклюзивно для «Киноафиши» эксперт рассказал, чем может обернуться шоковая терапия для пациента.
Написать
31 октября 2024 16:40
Какой диагноз у Саши из сериала «Триггер»? Становится понятно, если присмотреться к деталям
В проекте немало загадок, на которые поклонники могут сами найти ответы.
1 комментарий
22 октября 2024 14:30
В ожидании 3 сезона «Триггера» пройдите этот тест: покажет, кто из персонажей на вас похож
Проверим, кто ваш истинный соулмейт.
Написать
5 сентября 2024 15:40
6 самых долгожданных русских сериалов сентября 2024: до премьеры некоторых остались считанные дни
На релизы создатели возлагают немало надежд.
Написать
31 августа 2024 14:30
Стрелецкий возвращается: стала известна дата выхода 3 сезона сериала «Триггер»
25 место в рейтинге в топ-250 сериалов мира по версии россиян.
Написать
15 августа 2024 18:45
Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото)
Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды
Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
