В 1 сезоне 9 серии сериала «Молодой Папа» начинающий понтифик продолжает бороться с последствиями трагических событий. В это же время Гутьеррес изо всех сил стремится собрать как можно больше доказательств против Куртвелла. Но получится ли у него?