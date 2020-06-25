Во 2 сезоне 2 серии сериала «Сумеречная зона» девушку назначают управляющей отеля. Она обнаруживает, что все смотрят на загадочный объект, парящий над землей. Неожиданный визит службы поддержки ставит под сомнение реальность девушки.
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