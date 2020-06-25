Во 2 сезоне 10 серии сериала «Сумеречная зона» домохозяйка собирается приобрести устройство, которое способно навсегда изменить ее жизнь. «Семейное яйцо» рекламируют на всех каналах. Но действительно ли оно делает все, что заявили производители?
Related video
После 800 недель беременности: внешности матери 22 детей можно позавидовать
В СССР все были уверены, что эта песня советская: шокирующая правда вскрылась спустя годы
Сложно поверить, но этот невзрачный мужчина охмурил 50 женщин и оставил их без копейки денег (фото)
Тест: какой из вас ученик?
Язык сломать можно: это слово иностранцы ни за что не выговорят, даже если очень постараются
Только неучи постоянно говорят и пишут эти два слова: проверьте себя
Народ в восторге: нашлось единственное фото необычной дочери Панфилова
Самые злопамятные: эти знаки Зодиака никогда не прощают обид
Ширвиндт прожил с одной женщиной больше 60 лет: секрет долгого брака прост как дважды два
В начале карьеры Ахеджаковой доверяли играть только мальчишек: абсолютно неузнаваема в образе
В песне Бернеса советские люди слышали совсем не то, что надо: сейчас бы со стыда сгорели
Имена из СССР внезапно стали популярны во всем мире: назвать так малыша считается хорошим вкусом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail