Во 2 сезоне 1 серии сериала «Штамм» Сетракян, преследуя Хозяина, встречает Вона с его командой стригоев. Они предлагают Сетракяну сделку. Эф с Норой хотят разработать вакцину с новой инфекцией против вампиров. Хозяин использует Келли в своих целях.
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