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Киноафиша Сериалы Штамм Сезоны Сезон 2 Серия 1

Штамм 2014 - 2017 1 серия 2 сезон

7.9 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Штамм»
Бруклин, Нью-Йорк
Сезон 2 / Серия 1 12 июля 2015
Любой ценой
Сезон 2 / Серия 2 19 июля 2015
Форт Дефианс
Сезон 2 / Серия 3 26 июля 2015
Серебряный ангел
Сезон 2 / Серия 4 2 августа 2015
Быстро и безболезненно
Сезон 2 / Серия 5 9 августа 2015
Личность
Сезон 2 / Серия 6 16 августа 2015
Рождение
Сезон 2 / Серия 7 23 августа 2015
Злоумышленники
Сезон 2 / Серия 8 30 августа 2015
Битва за Красную скалу
Сезон 2 / Серия 9 6 сентября 2015
Убийца
Сезон 2 / Серия 10 13 сентября 2015
Тупик
Сезон 2 / Серия 11 20 сентября 2015
Павший свет
Сезон 2 / Серия 12 27 сентября 2015
Ночной поезд
Сезон 2 / Серия 13 4 октября 2015
О чем cерия

Во 2 сезоне 1 серии сериала «Штамм» Сетракян, преследуя Хозяина, встречает Вона с его командой стригоев. Они предлагают Сетракяну сделку. Эф с Норой хотят разработать вакцину с новой инфекцией против вампиров. Хозяин использует Келли в своих целях.

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