В 1 сезоне 10 серии сериала «Штамм» Зак находит местоположение телефона матери. Эф отправляется на поиски Келли. Датч решает исправить свою ошибку и вместе с Фетом идет в офис к Палмеру, где они узнают о его планах. Келли оказывается заражена.