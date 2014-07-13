В 1 сезоне 10 серии сериала «Штамм» Зак находит местоположение телефона матери. Эф отправляется на поиски Келли. Датч решает исправить свою ошибку и вместе с Фетом идет в офис к Палмеру, где они узнают о его планах. Келли оказывается заражена.
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