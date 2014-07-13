В 1 сезоне 12 серии сериала «Штамм» команда возвращается в ломбард, а Датч вновь присоединяется к ней. Она решает сделать экстренное оповещение. Армия Айхерста штурмует жилище Сетракяна, заставляя его с командой бежать. К Палмеру приходит Хозяин.
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