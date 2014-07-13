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Киноафиша Сериалы Штамм Сезоны Сезон 1 Серия 12

Штамм 2014 - 2017 12 серия 1 сезон

8.1 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Штамм»
Начало
Сезон 1 / Серия 1 13 июля 2014
Ящик
Сезон 1 / Серия 2 20 июля 2014
Все прошло гладко
Сезон 1 / Серия 3 27 июля 2014
Такое под силу не каждому
Сезон 1 / Серия 4 3 августа 2014
Беглецы
Сезон 1 / Серия 5 10 августа 2014
Затмение
Сезон 1 / Серия 6 17 августа 2014
За оказанные услуги
Сезон 1 / Серия 7 24 августа 2014
Ночные существа
Сезон 1 / Серия 8 31 августа 2014
Пропавшие без вести
Сезон 1 / Серия 9 7 сентября 2014
Самые близкие
Сезон 1 / Серия 10 14 сентября 2014
Третий рельс
Сезон 1 / Серия 11 21 сентября 2014
Последние обряды
Сезон 1 / Серия 12 28 сентября 2014
Хозяин
Сезон 1 / Серия 13 5 октября 2014
О чем cерия

В 1 сезоне 12 серии сериала «Штамм» команда возвращается в ломбард, а Датч вновь присоединяется к ней. Она решает сделать экстренное оповещение. Армия Айхерста штурмует жилище Сетракяна, заставляя его с командой бежать. К Палмеру приходит Хозяин.

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