О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Граница тени, список сезонов
The Shadow Line
Год выпуска
2011
Страна
Великобритания
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
BBC Two
Рейтинг сериала
5.8
Оцените
10
голосов
7.9
IMDb
Список сезонов сериала «Граница тени»
Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов
5 мая 2011 - 23 июня 2011
