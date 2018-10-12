В 1 сезоне 3 серии сериала «Романовы» кинозвезда по имени Оливия Роджерс прибывает в Австрию, чтобы исполнить роль Александры Федоровны в небольшом телевизионном проекте. Там Оливия встречает режиссера Жаклин Жерар и заводит с ней знакомство.
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