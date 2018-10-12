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Киноафиша Сериалы Романовы Сезоны Сезон 1 Серия 3

Романовы 2018 3 серия 1 сезон

6.7 Оцените
10 голосов
Время фиалок
Сезон 1 / Серия 1 12 октября 2018
Мы – царские
Сезон 1 / Серия 2 12 октября 2018
Дом специального назначения
Сезон 1 / Серия 3 19 октября 2018
Ожидание
Сезон 1 / Серия 4 26 октября 2018
Яркий и высокий круг
Сезон 1 / Серия 5 2 ноября 2018
Панорама
Сезон 1 / Серия 6 9 ноября 2018
Конец линии
Сезон 1 / Серия 7 16 ноября 2018
Тот, кто удерживает все
Сезон 1 / Серия 8 23 ноября 2018
О чем серия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Романовы» кинозвезда по имени Оливия Роджерс прибывает в Австрию, чтобы исполнить роль Александры Федоровны в небольшом телевизионном проекте. Там Оливия встречает режиссера Жаклин Жерар и заводит с ней знакомство.

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