В 1 сезоне 8 серии сериала «Романовы» Саймон с ранних лет живет без матери. Она принадлежала к династии Романовых и погибла при пожаре, который, как считает Саймон, был подстроен молодой няней по имени Ундина. Она влюбила в себя отца Саймона.
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