Во 2 сезоне 10 серии сериала «Судная ночь» роковые события страшной ночи продолжаются. Весь город погружается в настоящий хаос. Пока до рассвета еще слишком далеко, героям предстоит сражаться со своими врагами, чтобы сохранить жизни близких.
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