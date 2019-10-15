Во 2 сезоне 1 серии сериала «Судная ночь» четыре героя, которые были связаны между собой во время ужасной ночи, пытаются пережить последствия роковых событий. Выясняется, что в течение двенадцати часов все они находились под наблюдением.
Детские травмы и жуткие маньяки: на каких реальных событиях основан «Хрустальный» с Васильевым
«Сделайте, как в “Первом отделе”»: «Фишера» продлили — и у зрителей есть несколько вариантов развития событий
Маньяк написал о своих преступлениях книгу — а теперь вышел сериал: в «Дыме» показана правда, в которую не хочется верить
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
«Яркая картинка про людей в трико»: критик посмотрел «Фантастическую четверку» — объяснил, почему ждать чуда от Marvel не стоит
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail