В 1 сезоне 8 серии сериала «Судная ночь» в то время, как Лайла перебирает в памяти моменты из своего прошлого, Пенелопа и Мигель пытаются найти безопасное место. Между тем выясняется, что Джо совсем не тот, за кого он себя выдавал все это время.
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