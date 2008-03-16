Меню
Страсти 2008, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Страсти
The Passion 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 марта 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Страсти»

В 1 сезоне сериала «Страсти» в славный город Иерусалим на рассвете входит оборванный и изможденный странник с горсткой своих последователей. Он представляется как Иешуа из Назарета – сын Божий. Блаженный уверяет, что истинный Бог един и что каждый человек на земле любим им в равной степени, вне зависимости от происхождения, сословия и пола. Это новое учение настораживает Первосвященника Иудеи. Он видит, что Иисуса поддерживает все больше простых людей, которые в конце концов могут поднять восстание против церкви. Тогда он решает бросить проповедника в тюрьму и судить его за ересь, порочащую многобожие.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.7 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Страсти» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
16 марта 2008
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
17 марта 2008
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
21 марта 2008
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
23 марта 2008
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
25 марта 2008
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
27 марта 2008
