В 1 сезоне сериала «Страсти» в славный город Иерусалим на рассвете входит оборванный и изможденный странник с горсткой своих последователей. Он представляется как Иешуа из Назарета – сын Божий. Блаженный уверяет, что истинный Бог един и что каждый человек на земле любим им в равной степени, вне зависимости от происхождения, сословия и пола. Это новое учение настораживает Первосвященника Иудеи. Он видит, что Иисуса поддерживает все больше простых людей, которые в конце концов могут поднять восстание против церкви. Тогда он решает бросить проповедника в тюрьму и судить его за ересь, порочащую многобожие.