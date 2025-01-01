Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Страсти
Киноафиша Сериалы Страсти Сезоны

Страсти, список сезонов

The Passion 18+
Год выпуска 2008
Страна Великобритания
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BBC One

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.7 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Страсти»
Страсти - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов 16 марта 2008 - 27 марта 2008
 
Кто из первого «Открытого брака» появился в продолжении? Увы, зрители зря ждали Васильева
«Взорвет людям мозг»: Ченнинг Татум раскрыл, чего ждать от премьеры фильма «Мстители: Судный день»
Айседора не просто так помогает Тайлеру: главная злодейка 3 сезона «Уэнсдэй» уже найдена
Тем зомби из «28 лет спустя» был не Киллиан Мерфи — но его камео не шутка: смотрите внимательно, чтобы не пропустить
Один из самых кошмарных монстров «Заклятия» не убил ни одного человека за все фильмы: а вот на счету «страшилы» №1 — десятки жертв
«Ставки высоки»: ИИ назвал лучшую часть «Гарри Поттера» — и это не «Тайная комната» (фанаты могут не согласиться)
«Заклятие» разогрело кинотеатры перед возвращением легенды: «Пролетая над гнездом кукушки» выйдет в повторный прокат
«Дать что-то меньшее — кощунство»: «Крик 7» станет одним из лучших сиквелов серии — из мертвых вернут сразу нескольких звезд франшизы
Кто есть кто в дораме «Слабый герой»? Си Ын главный персонаж, но и эти герои важны
Цифры в разы выше, чем у «Слова пацана»: свежий российский сериал установил уникальный рекорд стримингов — 10 000 000 просмотров за неделю
С главными героями «Великолепного века» все ясно, но кто главный злодей? Пересмотрели и убедились — это не Ибрагим с Махидевран
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше