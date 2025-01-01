Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Сезоны
Страсти, список сезонов
The Passion
18+
Год выпуска
2008
Страна
Великобритания
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
BBC One
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.7
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Страсти»
Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов
16 марта 2008 - 27 марта 2008
