Во 2 сезоне 13 серии сериала «Аванпост» Главный Орден наносит по заставе сокрушительный удар. Так как Гаррет одержим местью, Талон берет ситуацию в собственные руки. Тем временем Гвинн решает судьбу человека, с которым когда-то была близка.
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