Во 2 сезоне 2 серии сериала «Аванпост» Талон пытается перехитрить своего противника, в то время как Гвинн ищет союзников для защиты заставы. Между тем Элионор, более известная как Хозяйка, воссоединяется с близким родственником.
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