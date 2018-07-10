В 1 сезоне 5 серии сериала «Аванпост» Уайтерс узнает правду о Кальказаре и его дочери. Используя полученную информацию, он шантажирует Гвинн, надеясь избавиться от Талон. Тем временем чернокровка вычисляет убийцу своих родителей.
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