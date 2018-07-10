В 1 сезоне 1 серии сериала «Аванпост» 18-летняя сирота Талон стремится отомстить тем, кто уничтожил ее деревню. Судьба забрасывает воительницу на край королевства, где располагается крепость, ограждающая цивилизованный мир от дикарей.
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