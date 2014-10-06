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Киноафиша Сериалы Древние Сезоны Сезон 2 Серия 19

Древние 2013 - 2018 19 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Древние»
Перерождение
Сезон 2 / Серия 1 6 октября 2014
Живой и здоровый
Сезон 2 / Серия 2 13 октября 2014
Сын каждой матери
Сезон 2 / Серия 3 20 октября 2014
Живи и дай умереть
Сезон 2 / Серия 4 27 октября 2014
Красная дверь
Сезон 2 / Серия 5 3 ноября 2014
Колесо в колесе
Сезон 2 / Серия 6 10 ноября 2014
В погоне за хвостом дьявола
Сезон 2 / Серия 7 17 ноября 2014
Братья, которые забыли о заботе
Сезон 2 / Серия 8 24 ноября 2014
Карта мгновений
Сезон 2 / Серия 9 8 декабря 2014
Собираюсь установить свой флаг в огне
Сезон 2 / Серия 10 19 января 2015
Братство проклятых
Сезон 2 / Серия 11 26 января 2015
Убежище
Сезон 2 / Серия 12 2 февраля 2015
Дьявол обречён
Сезон 2 / Серия 13 9 февраля 2015
Люблю тебя, прощай
Сезон 2 / Серия 14 16 февраля 2015
Все они просили за тебя
Сезон 2 / Серия 15 9 марта 2015
Спаси мою душу
Сезон 2 / Серия 16 16 марта 2015
Изысканный труп
Сезон 2 / Серия 17 6 апреля 2015
В ночи скрываются тысячи глаз
Сезон 2 / Серия 18 13 апреля 2015
И падут преграды
Сезон 2 / Серия 19 20 апреля 2015
Город на морском дне
Сезон 2 / Серия 20 27 апреля 2015
Клин клином
Сезон 2 / Серия 21 4 мая 2015
Прах к праху
Сезон 2 / Серия 22 11 мая 2015
О чем cерия

Во 2 сезоне 19 серии сериала «Древние» Далия готовится к кровавой бойне и явно рассчитывает истребить всех вампиров, живущих в королевстве. Она дает Клаусу и Хэйли время, чтобы подумать над своим решением. Элайджа пытается помочь брату спасти Хоуп.

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