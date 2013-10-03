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Киноафиша Сериалы Древние Сезоны Сезон 1 Серия 10

Древние 2013 - 2018 10 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Древние»
Вместе навсегда
Сезон 1 / Серия 1 3 октября 2013
Дом, где растет сын
Сезон 1 / Серия 2 8 октября 2013
Заплутав в хандре
Сезон 1 / Серия 3 15 октября 2013
Девушка в Новом Орлеане
Сезон 1 / Серия 4 22 октября 2013
Грешники и святые
Сезон 1 / Серия 5 29 октября 2013
Плод отравленного дерева
Сезон 1 / Серия 6 5 ноября 2013
Кровопролитие
Сезон 1 / Серия 7 12 ноября 2013
Обратная река
Сезон 1 / Серия 8 26 ноября 2013
Правящая боль в Новом Орлеане
Сезон 1 / Серия 9 3 декабря 2013
Девушки с характером
Сезон 1 / Серия 10 14 января 2014
После меня хоть потоп
Сезон 1 / Серия 11 21 января 2014
Танец из могилы
Сезон 1 / Серия 12 28 января 2014
Новый Орлеан
Сезон 1 / Серия 13 4 февраля 2014
Длинный путь назад из ада
Сезон 1 / Серия 14 25 февраля 2014
Гранд Гиньон
Сезон 1 / Серия 15 4 марта 2014
Прощание с городом
Сезон 1 / Серия 16 11 марта 2014
Луна над Бурбон-стрит
Сезон 1 / Серия 17 18 марта 2014
Всё очень непросто
Сезон 1 / Серия 18 15 апреля 2014
Немигающая смерть
Сезон 1 / Серия 19 22 апреля 2014
Прогулка с тобой
Сезон 1 / Серия 20 29 апреля 2014
Битва за Новый Орлеан
Сезон 1 / Серия 21 6 мая 2014
От колыбели до могилы
Сезон 1 / Серия 22 13 мая 2014
О чем cерия

В 1 сезоне 10 серии сериала «Древние» все герои готовятся к празднованию очередного фестиваля. Ками переживает из-за того, что Давина вмешивается в ее отношения с Клаусом. Элайджа и Марсель образуют союз, который с самого начала обречен на провал.

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