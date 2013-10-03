В 1 сезоне 10 серии сериала «Древние» все герои готовятся к празднованию очередного фестиваля. Ками переживает из-за того, что Давина вмешивается в ее отношения с Клаусом. Элайджа и Марсель образуют союз, который с самого начала обречен на провал.
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