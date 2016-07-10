В 1 сезоне 8 серии сериала «Однажды ночью» Стоун против собственной воли оказывается в самом центре большого скандала, связанного с противоречивым делом обвиненного в убийстве девушки Насира Хана. Команда защиты героя намерена действовать до конца.
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