В 3 сезоне 19 серии сериала «Бывает и хуже» у Сью начинается черная полоса: ее бойфренд Мэтт переезжает в другой город, а брекеты меняют на ужасную огромную систему. Блок же выходит на первую работу, чтобы накопить на аппарат ночного видения.
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