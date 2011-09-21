В 3 сезоне 19 серии сериала «Бывает и хуже» у Сью начинается черная полоса: ее бойфренд Мэтт переезжает в другой город, а брекеты меняют на ужасную огромную систему. Блок же выходит на первую работу, чтобы накопить на аппарат ночного видения.