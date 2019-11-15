В 4 сезоне 1 серии сериала «Человек в высоком замке» Джон Смит становится у руля вооруженного вторжения в Нейтральную зону. После атаки на Тагоми Кидо начинает преследовать подозреваемых в этом акте. Джулиана попадает в иную реальность.