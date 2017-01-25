Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Круче некуда" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Волшебники Сезоны Сезон 2 Серия 9

Волшебники 2015 - 2020 9 серия 2 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Волшебники»
Рыцарь корон
Сезон 2 / Серия 1 25 января 2017
Спа-отель зелий
Сезон 2 / Серия 2 1 февраля 2017
Божественная ликвидация
Сезон 2 / Серия 3 8 февраля 2017
Летающий лес
Сезон 2 / Серия 4 15 февраля 2017
День обмана
Сезон 2 / Серия 5 22 февраля 2017
Членопустошь
Сезон 2 / Серия 6 1 марта 2017
План Б
Сезон 2 / Серия 7 8 марта 2017
Слово, как камень
Сезон 2 / Серия 8 15 марта 2017
Меньшее зло
Сезон 2 / Серия 9 22 марта 2017
Девочка, которая следит за временем
Сезон 2 / Серия 10 29 марта 2017
Диверсия
Сезон 2 / Серия 11 5 апреля 2017
Последствия
Сезон 2 / Серия 12 12 апреля 2017
Мы принесли тебе пироженки
Сезон 2 / Серия 13 19 апреля 2017
О чем cерия

Во 2 сезоне 9 серии сериала «Волшебники» декан Фогг и Липсон хотят помочь Квентину избавиться от Элис, однако он упорно отказывается отпускать девушку. Элиот решается на крайне опасную дуэль с королём Лории, а остальные находят сына демона Рейнарда.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают 14+: Продолжение
14+: Продолжение 42 комментария
King’s man: Начало
King’s man: Начало 22 комментария
Стрингер
Стрингер 11 комментариев
Related video
Андрей Мягков скрывал правду о единственном ребенке от всей страны: проговорилась подруга
Фото новорожденной дочери Ковальчук и Чумакова вызвало споры в Сети: повод не самый приятный
Ляп из «Кавказской пленницы» замечали только самые внимательные: внимание на одежду
Без Артика пошла вразнос: Анна Асти выставила «складки и валики» напоказ
Внук Андрея Миронова превратился в статного красавца: редкое фото
Цветовой тест: сколько жизней вы прожили?
Не мать для дочери, а подружка: теща Федора Бондарчука вскружит голову любому
Избавилась от филлеров: честный снимок Шарлотты вызвал переполох в Сети
Невозможно оторвать взгляд: звезда «Уральских пельменей» оголила ягодицы ради эффектного кадра
Почему на самом деле нельзя выбрасывать мусор по вечерам? Такого объяснения не ожидаете
Дочь Юрия Стоянова выросла настоящей красавицей: редкое фото
Олейникова и Стоянова заставили сняться вместе: смотреть на это невозможно
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше