Во 2 сезоне 9 серии сериала «Волшебники» декан Фогг и Липсон хотят помочь Квентину избавиться от Элис, однако он упорно отказывается отпускать девушку. Элиот решается на крайне опасную дуэль с королём Лории, а остальные находят сына демона Рейнарда.
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